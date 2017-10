GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO NA AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA

O acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 17h50min, na avenida Senador Fernandes Távora, nas proximidades da entrada do bairro Dom Expedito.





Um motociclista transitava no sentido Sinhá Sabóia/Centro, quando nas proximidades da entrada do bairro Dom Expedito, perdeu o controle da moto e colidiu com o meio fio, sofrendo várias lesões.





Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima para o hospital Santa Casa. O estado de saúde da vítima é preocupante.





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima