Groaíras: População clama por mais segurança

Assaltos, furto de veículos e arrastão. Há pouco tempo, esse cenário remetia apenas as grandes cidades, mas, infelizmente, se transformou em realidade nos pequenos municípios do interior cearense.





Nesta semana, por exemplo, não ficou um só dia sem acontecer assalto e arrastão em Groaíras, cidade com mais de 10 mil habitantes e um número significativo de polícias.





Infelizmente, a insegurança na cidade, há tempos, é uma preocupação constante. Roubos e furtos se tornaram rotineiros a tal ponto que nem merecem mais registro de queixa, o conhecido BO. Todos estes problemas são agravados pela falta de policiais nas ruas.





Só o que ameniza um pouco a situação é a coragem da população, que não deixa de sair às ruas, pois precisa trabalhar, estudar, encarar os compromissos do dia a dia. O que não diminui é a tensão de quem senta na calçada ao fim da tarde, sai a pé, ou de moto, pois quase todos já presenciaram, foram vítimas ou ouviram relatos de vizinhos, amigos ou parentes sobre algum caso de roubo.





A revolta se generaliza e, hoje, pode-se dizer que há um clamor público por mais policiais nas ruas. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, somente sábado (21) ocorreram mais de três casos de assalto a mão armada, com primeiro às 7h e os outros depois das 15h.