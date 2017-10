Homem embriagado é preso após levar pônei para "passear" de carro

Cena inusitada for vista nas ruas de Três Pontas (MG). Homem de 42 anos foi preso por embriaguez e maus tratos.

Um homem foi preso por embriaguez ao volante com um pônei no banco de trás do carro em Três Pontas (MG). O caso aconteceu na noite do último domingo (1º). A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um carro que seguia pelo Centro da cidade em zigue zague com um pônei, que estava com a cabeça para fora do vidro do carro.





Segundo a Polícia Militar, o homem foi abordado na Rua Nossa Senhora da Ajuda com sinais visíveis de embriaguez. Os militares informaram que o carro não tinha banco traseiro e no local dele estava o pônei.





O homem de 42 anos foi preso em flagrante por embriaguez e maus tratos de animais. Além disso, ele não estava com os documentos do carro e sua carteira de motorista estava vencida desde agosto de 2016. O pônei foi deixado com a mãe do suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia de Varginha (MG).





Fonte: G1