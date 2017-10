HOMEM QUE QUEIMOU CRIANCINHAS EM CRECHE EM JANAÚBA/MG DEIXA "CARTA DE DESPEDIDA"

O Brasil e o mundo ficou em choque com a notícia do incêndio em uma creche, em Janaúba estado de Minas Gerais que aconteceu quinta-feira (5).

De acordo com as informações da Polícia Militar, o responsável foi identificado como Damião Soares dos Santos, de 50 anos.





O homem que tinha problemas mentais invadiu a creche, e ateou fogo em crianças matando duas meninas, quatro meninos de 4 anos, e também uma professora que lutou com o incendiário que a trancou dentro de uma sala, e ateou fogo, matando-a. O homem também ateou fogo em si mesmo.





Ao todo, 23 pessoa ficaram feridas com o ato cruel, sendo 21 crianças. A maioria continua em estado grave.

Após o incêndio, iniciou-se uma investigação para descobrir quais teriam sido o gatilho para que o homem pudesse cometer o crime.





Segundo as informações, o homem tinha histórico de problemas mentais, e através de suas redes sociais, ele já havia apresentado sinais do que estaria para acontecer, com postagens enigmática em redes sociais.





Ele também deixou uma postagem de despedida, o que confirma que tudo foi premeditado.





Conhecido como ‘Picolé’, ele já havia trabalhado na creche por 8 anos, e ninguém nunca imaginou que ele pudesse ser capaz de cometer tal crime. O homem também era conhecido na cidade pois trabalhava vendendo picolé, por isso ganhou o apelido.





O homem porém acabou sendo afastado por problemas médicos.





Em sua rede social, segundo o site da ‘Blasting’, o homem mostrava entre textos desconexos e pedia que sua família não o interpretasse mal, e que nunca havia feito mal a ninguém. Ele também falava sobre sua índole, dizendo que era para a família jamais duvidar dela.

Depois do crime, internautas começaram a atacar o perfil do homem, e a rede social acabou excluindo o perfil. Mas, algumas pessoas acabaram salvando o print acima que mostra claramente que ele estava premeditando tudo.





A imprensa internacional repercutiu a notícia, e vários sites notificaram pelo mundo afora.

O jornal argentino La Crónica destacou que as crianças morreram após um homem ter ‘enlouquecido’ e colocado fogo em uma creche no norte de Minas Gerais.





A rede inglesa BBC também destacou o crime, dizendo que crianças morreram em um centro especializado no cuidado de crianças, além de destacar também que o homem colocou fogo em si mesmo.





Via O Noticioso