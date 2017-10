HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE COREAÚ NA TARDE DESTA SEXTA-FEIRA (06)

O caso aconteceu por volta de 16 horas desta sexta-feira, dia 06. A vítima atendia por "Dedim", funcionário da prefeitura da cidade de Coreaú (era um dos responsáveis pela limpeza). De acordo com as informações ele foi assassinado a tiros quando estava em uma praça que seria inaugurada hoje. A polícia esteve no local colhendo as primeiras informações no intuito de identificar e prender o autor do crime. Os motivos ainda são desconhecidos pela nossa reportagem. Toda programação que seria realizada hoje foi cancelada.





Mais informações em breve.

Com informações de O Sobralense