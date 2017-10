HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO EM SOBRAL. POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO

Mais um crime de morte a faca foi registrado na cidade de Sobral.





O homicídio aconteceu por volta das 5h deste sábado (14), na Rua das Flores, Bairro Terrenos Novo.





A vítima foi identificada por Francisco Orlando Ferreira do Nascimento, 36 anos, natural de Sobral.





Policiais Civis ao tomarem ciência do crime, deram início as investigações e conseguiram prender em flagrante o acusado de nome Carlito Pereira de Sousa, 34 anos, natural de Sobral. O acusado foi preso em bar no bairro da Santa Casa. As diligências que culminou com a prisão de Carlito foram coordenadas pelo Delegado de Plantão, Dr. Gilk, que lavrou o flagrante na Regional de Sobral









Motivação





Carlito Pereira teve uma discussão banal no carnabral com a vítima Francisco Orlando, então na madrugada o acusado conseguiu entrar na casa da vítima e efetuou a facada na garganta de Orlando, que morreu no local.



Parabéns aos Policiais Civis que conseguiram prender o homicida em flagrante.

Acusado: Carlito Pereira de Sousa

Vítima:Francisco Orlando Ferreira do Nascimento