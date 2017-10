HOMICIDÔMETRO: 99 HOMICÍDIOS DOLOSOS EM SOBRAL EM 2017

Quatro assassinatos somente nas últimas 24h reforçam a epidemia da violência em Sobral, no Norte do Ceará. Isso só mostra a ineficiência das blitzes criadas pelo prefeito Ivo Gomes, para “combater” a violência. Apenas mais um “tiro” no pé.

