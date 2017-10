Idoso reage a assalto e mata suspeito em Ipueiras

Na noite da última segunda-feira, (2), um homem de 66 anos reagiu a um assalto, tomando a arma do suspeito, na localidade de Lagoa da Arroz, distrito de Ipueiras.





De acordo com a Polícia Civil, o idoso estava sentado na calçada de sua residência, quando dois homens encapuzados anunciaram o assalto. Imediatamente o homem entrou em luta corporal com um dos assaltantes que estava com arma de fogo em punho, popularmente conhecida como garrucha. Ao tomar o artefato acerta o bandido com um tiro no peito, que morreu no local.





A PM esteve no local. O assaltante morto foi identificado, tinha 27 anos e residia em um distrito de Ipueira, o seu comparsa e está foragido.





Com informações: O Povo Online

Foto ilustrativa