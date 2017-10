TRIÂNGULO DO MARCO: II ENCONTRO DOS AMIGOS - 16 DE DEZEMBRO

Depois do grande sucesso do I ENCONTRO DOS AMIGOS em BATOQUE, no amigo BEDEU. Agora é a vez da FAZENDA EDUARDO JOVINO, em TRIANGULO DO MARCO.





César da Farmácia, Eduardo Jovino e amigos convidam a todos para confraternizarmos ao som do JACARÉ DO REPENTE e a turma da TV DIÁRIO, sintam-se todos convidados. O evento acontecerá no dia 16 de DEZEMBRO. Venham participar, fazendo-se presente num ambiente de amigos e noite de discussões positivas para o bem de todos.