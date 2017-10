Inauguração da brinquedoteca é cancelado após crime de morte no local

Um crime de pistolagem ocorrido uma hora antes, de um evento político, foi registrado na cidade na cidade de Coreaú. A cidade estava em festa para receber a comitiva da Primeira-Dama do Estado, Onélia Santana, que iria a cidade para inaugurar uma brinquedoteca.





A vítima, uma pessoa ligada à prefeitura da cidade que tem como Gestor Carlos Ronner, adversário político do Governo do Estado e da família Cristino, foi morto a tiros quando fiscalizava o serviço de limpeza. O homem morto atendia por "Dedim", e de acordo com as informações ele foi assassinado a tiros quando estava em uma praça que seria inaugurada nesta sexta-feira. Dedim ficou preso quase dois anos acusado de ter matado o uma pessoa identificada por Dedé da Candida.





A polícia esteve no local colhendo as primeiras informações no intuito de identificar e prender o autor do crime. Os motivos ainda são desconhecidos pela nossa reportagem. Toda programação que seria realizada hoje foi cancelada. A Primeira-dama foi informada do crime quando se preparava para pegar embarcar. Não chegou a sair de Fortaleza.





Via Wilson Gomes