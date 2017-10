Incêndio de grandes proporções atinge Derby Clube Sobralense

Local é utilizado para corridas de cavalos e atividades sociais na cidade. Não havia animais no local e ninguém ficou ferido.

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Derby Clube Sobralense, no município de Sobral, na noite deste sábado (30). O local é utilizado para corridas de cavalos e atividades sociais na cidade.

De acordo com o soldado do Corpo de Bombeiros, Pedro Neto, as viaturas foram acionadas para o Clube por volta da 20h40 e só duas horas depois conseguiram controlar o fogo, que atingiu a pista do jóquei, onde os cavalos correm. Foram necessárias duas viaturas e seis profissionais para debelar as chamas, que quase atingiram os estábulos.





Segundo o soldado dos Bombeiros, não havia animais no local e ninguém ficou ferido. Conforme as informações repassadas aos Bombeiros por um caseiro que mora no Clube, a suspeita é que fogo tenha sido ocasionado propositalmente e a mata seca facilitou com que ele se espalhasse.





