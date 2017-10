O sinistro foi registrado na manhã desta quinta-feira (5), no antigo prédio onde funcionava a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no local e conseguiu apagar as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas.





Confira o vídeo do sinistro:

Fonte: Sobral 24 horas