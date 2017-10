INCÊNDIO É REGISTRADO NA SERRA DO JORDÃO

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta quinta-feira na serra do Jordão. O fogo destruiu uma grande área de vegetação e por pouco não atingiu residências. Felizmente, ninguém ficou ferido.





O Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguir apagar as chamas.



As causas do sinistro são desconhecidas.





Vídeo:

Fonte: R. Soares