INTERNAUTA DENUNCIA ESGOTO ESTOURADO EM FRENTE A EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Confira a grave denúncia realizada pelo internauta, relatando um esgoto estourado na porta da emergência do hospital Santa Casa de Sobral.

Confira na íntegra a denúncia:

"Venho através deste blog solicitar ao SAAE que envie uma equipe para consertar um bueiro na rua Cel. Albuquerque, em frente a emergência do hospital Santa Casa. Vale ressaltar que na gestão do ex-prefeito Cid Gomes, foi realizado o saneamento da área e a construtora realizou um serviço de péssima qualidade com tubulações com uma dimensão menor do que o necessário, causando transtornos há mais de uma década para moradores, comerciantes e usuários do hospital. Aguardamos que o SAAE e a Prefeitura tome medidas urgentes."