INTERNAUTA DENUNCIA A INCOMPETÊNCIA DO SAAE DE SOBRAL

Internauta denuncia que há mais de dois meses existe um vazamento de água potável na Av. Arthur Silveira Borges, por trás da igreja da Ressurreição. O saae foi comunicado do fato e nenhuma providência foi tomada.

Confira a denúncia do internauta:

"Há mais de 2 meses surgiu um vazamento de água na av. Arthur Silveira Borges, atrás da igreja da Ressurreição, já foram abertos vários chamados com sr. Marcos, e o mesmo deu contato do Sr. Luiz Barros, que encarecidamente pediu para ficarmos na calçada esperando ele para ver o vazamento e até hoje não apareceu e o desperdício de água está só aumentando e ninguém do saae apareceu."