INTERNAUTA ENVIA DENÚNCIA DA CIDADE DE COREAÚ!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Um fato revoltante que está acontecendo na cidade de

Coreaú.









O banco do Brasil não está funcionando para saques. Por isso, a população conta com apenas dois chegue pague. sendo que um é uma farmácia e outra uma loja de brinquedos e produtos para o lar. Mais o revoltante é que só podem retirar dinheiro quem fizer uma compra no valor acima de 40 reais (na farmácia) e compras na loja de brinquedos. É revoltante pq idosos de quase 70 anos ficam na fila, enquanto os caixas estão abastecidos de dinheiro... Dando chances apenas para aqueles que comprarem um valor x.









Eu gostaria de saber se essa atitude está correta? Pois a população fica indignada, mas tem medo de falar algo. No entanto, acabem comprando alguma coisa para poder sacar o seu dinheirinho."