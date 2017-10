INTERNAUTA SOLICITA MAIS POLICIAMENTO PARA O PARQUE DA CIDADE DE SOBRAL

Internauta solicita mais policiamento para o Parque da Cidade e também iluminação pública no local, que há vários dias não tem.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde queria pedir as autoridades que coloquem policiais no parque da cidade,todo final de semana tem muito vagabundos, muitos gangues o parque da cidade está abandonado não vejo policiais, tem luzes que estão queimada, esta tendo muito assaltos nas redondezas do parque..desde já agradeço !!!"