INTERNAUTA SOLICITA ASFALTAMENTO PARA RUA BENJAMIM, BAIRRO VILA UNIÃO

Internauta solicita que prefeitura de Sobral asfalte a rua Benjamin, no bairro Vila União.

Confira o pedido do internauta na íntegra:

"Ola, sou uma moradora aqui do bairro Vila União da Rua Benjamin, gostaria de pedir o asfalto para minha rua. Na política agora passada ajeitaram tudo pra colocar asfalta,vieram e não colocaram segundo falam que consta na prefeitura que foi colocado asfalto há 2 anos. Como pode uma rua cheia de buracos ter sido colocado uma pista,essas fotos são as melhores imagine as piores."