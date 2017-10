Ivo Gomes inicia demissão em massa de professores temporários

Repórter Wellington Macedo apurou que mais de 600 profissionais da Sede e dos distritos perderão o emprego

O prefeito Ivo Gomes (PDT) deu início à demissão em massa de professores temporários em Sobral. O repórter Wellington Macedo apurou que mais de 600 profissionais da Sede e dos distritos perderão o emprego. O motivo seria para evitar o pagamento do 13º salário.





Ivo esperou o Dia dos Professores passar, no último domingo, para lançar a bomba. As demissões começaram ontem, com 300 docentes desligados da Prefeitura. Só nesta quarta-feira (18), já são 50. A previsão é que outros 300 possam ser demitidos até sexta-feira.





Uma manifestação está marcada para hoje às 17h no pátio da Prefeitura de Sobral.





Em tempo





Os professores temporários que não foram demitidos estão tendo a carga horária reduzida, de oito horas para quatro.





Indiginação





Os sobralenses estão revoltados com o prefeito Ivo Gomes. Ouça o que foi dito por uma senhora no programa de Bené Fernandes, na Paraíso FM, em Sobral.

Via Cearanews7