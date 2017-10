JOVEM LEILOA VIRGINDADE EM TROCA DE IPHONE 8 E ACABA POR CAIR NUMA ARMADILHA

Uma jovem de apenas 17 anos postou em um fórum na internet que estava disposta a leiloar sua virgindade em troca de um iPhone 8 e acabou recebendo uma verdadeira lição de pessoas que viram e acharam um absurdo aquilo.





Na publicação ela informava que está disposta a renunciar a sua virgindade caso receba um pagamento no valor de 2,3 mil libras, próximo de 9,6 mil reais. Só que uma pessoa com ótima influência nas redes sociais viu a postagem e decidiu agir.





Então armaram uma cilada para que a garota levasse um verdadeiro “susto” e aprendizado em relação ao que ela pretendia fazer com o seu corpo. Com câmeras escondidas, a garota conversa com uma pessoa que afirma que uma amiga foi para cama com um homem milionário conseguindo assim ganhar “dinheiro facilmente”.





O vídeo foi publicado por uma vlogger de 21 anos e mostra a garota conversando sobre todos seus amigos terem iPhone 8 e ela não.





No vídeo, podemos perceber que a pessoa que está conversando com a jovem insiste para que ela desista dessa ideia, mas ela insiste que sua decisão já está tomada. A princípio era para que a pessoa conseguisse fazer com que ela desistisse como isso não aconteceu o plano foi colocado adiante.





Para ganhar a confiança da garota a pessoa lhe deu 250 reais como garantia, posteriormente marca quando e onde tudo iria acontecer. Porém, ela nunca poderia imaginar que seria exposta na internet eganharia uma lição de moral.





Nas imagens vemos o momento crucial do vídeo quando a garota já esta no quarto de um hotel com o homem que seria seu cliente, ele então entrega o iPhone 8 para assim ganhar de vez sua confiança.





Entretanto, as coisas começam a se complicar para a garota quando mais três homens desconhecidos entram no quarto, um deles munido de uma câmera e falam alto que também querem “se divertir” com ela. Nessa altura a garota já estava presa na cama, quando a vlogger Nana resolve aparecer lhe perguntando se agora ela estava com medo.