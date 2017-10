Justiça condena a 16 anos de prisão procurador que matou o delegado Cid Júnior

Após 13 horas de sessão, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), condenou a 16 anos de prisão o procurador de Justiça aposentado, Ernandes Lopes Pereira. Ele é acusado de ter assassinado um delegado da Polícia Civil do Ceará. O crime ocorreu há nove anos. A defesa do réu recorreu contra a sentença e ele permanecerá em liberdade até o julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).





O crime ocorreu em agosto de 2008. O procurador foi preso em flagrante logo após disparar um tiro de pistola na cabeça do delegado Cid Júnior Peixoto do Amaral, que, na época, era o titular do 19º DP (Conjunto Esperança). Desde então, Ernandes alega que o crime não foi intencional, que sua pistola disparou acidentalmente e atingiu o amigo.





O inquérito policial chegou à Justiça 10 dias após o assassinato do delegado e se transformou em um processo que tramitou com um vai-e-vem de recursos judiciais da defesa e da acusação. Somente nove anos depois, o procurador sentou no banco dos réus e seus advogados continuaram sustentando a tese de um disparo acidental.





Desembargador





Várias testemunhas e informantes foram ouvidos ontem durante a sessão de julgamento. Uma perita da Pefoce prestou esclarecimentos, assim como um ex-motorista do acusado do acusado do crime. No total, seis testemunhas foram ouvidas em plenário pelo presidente da sessão, juiz de Direito Henrique Botelho Romcy. Entre eles, o irmão do delegado assassinado, o desembargador Jucid Peixoto do Amaral.





Logo após ser anunciado o veredito, o advogado de defesa do procurador, Maurício Pereira, anunciou que iria recorrer contra a decisão do Júri. Por conta disso, o réu deve permanecer em liberdade até o julgamento do recurso.