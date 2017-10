Ladrões furtam veículo de comerciante no centro da cidade de Santana do Acaraú

Foi furtado na manhã desta sexta-feira (13), um Fiat Uno preto, ano 2008/2009, placas NMF-1710 de Santana do Acaraú. O veículo estava estacionado na rua Dr José Mendes esquina com Vigário Theotime, no centro da cidade, e por volta das 12h20min o comerciante, Navegantino Souza Tavares (Navega), passou pelo local e percebeu que seu veículo havia sumido, segundo o comerciante, não há pistas dos ladrões e já comunicou o fato a polícia civil e militar. Segundo declaração da PM, já foram iniciadas as buscas.





Com informações de Tribuna dos Vales

Foto ilustrativa