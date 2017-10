LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DENUNCIA A FALTA DE PAGAMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DE SOBRAL

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia a falta de pagamento da prefeitura para com os proprietários de ônibus que prestam serviço a Secretaria de Educação de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Gostaria de pedir ao sr. secretário de

educação

que nos ajude, pois nós vamos passar para o terceiro mês sem receber nossos salários, e estamos no limite, devendo postos de combustíveis, comércios e temos nossas famílias para sustentar. Estamos prestando nossos serviços com competência e qualidade, contribuindo para q a educação de Sobral seja uma das melhores do país. Sr. secretario imagine tá no nosso lugar, trabalhar um mês e não receber, pois em outubro já vamos passar para o terceiro mês. Por isso eu peço humildemente q olhe pra nós com bons olhos e reconheça o nosso trabalho. Obrigado pela

atenção."