MENOR SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO BAIRRO TAMARINDO; VÍDEO

Na noite de terça-feira (24) um menor de apenas 15 foi vítima de tentativa de homicídio por trás do terminal rodoviário de Sobral. O jovem foi lesionado com várias facadas, conseguiu fugir, mas caiu e ficou durante período noturno dentro do matagal às margens Acaraú. O menor foi encontrado com vida na manhã de hoje (25), onde foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.