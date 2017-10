Meteorologista afirma que seca acabou e 2018 tará inverno regular ou acima da média

Ainda segundo especialista da Emparn, secas não devem voltar ao Nordeste nos próximos nove anos.

Ometeorologista Gilmar Bistrot, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), anunciou que, segundo sua análise, o ciclo de seis anos de seca no Nordeste chegou ao fim e deverá haver inverno com chuvas regulares ou acima da média em 2018.





Ainda segundo Bistrot, 2018 deverá abrir uma sequência de nove anos com baixa possibilidade de secas repetidas, fenômeno que não deve se repetir na próxima década.