MORADORES DA RUA SABIÁ SOLICITAM AJUDA DO PREFEITO IVO GOMES

Moradores da Rua Sabiá, no bairro Expectativa, solicitam ajudar do prefeito Ivo Gomes, para asfaltar a citada rua.

Veja a reclamação na íntegra:

"Boa tarde amigo, gostaria de quer vcs do blog Sobral 24 horas ajudasse aqui agente da rua Sabiá, estamos pedindo ajudaa pro prefeito de Sobral pra colocar asfalto na rua Sabiá, tá muito ruim dá gente transitar pela rua Sabiá prefeito! Pedimos ajuda a prefeitura de Sobral pra passar asfalto na rua Sabiá, no bairro da Expectativa. Tá muito ruim pra transitar a gente que mora na rua. Pedimos ajuda pro prefeito em à vcs amigos do blog. Obg tenha uma ótima tarde."