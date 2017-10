Morreu na noite desta quarta-feira (4), em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral, o jovem identificado por "Edvaldo", que foi alvejado a bala no final da tarde de hoje na localidade denominada "Bom Lugar", zona rural do município de Forquilha.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil de Sobral irá investigar o crime através de um inquérito policial.