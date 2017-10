Movimento "Escola sem Partido" traz a Fortaleza palestra de Eduardo Bolsonaro

O evento será realizado pelo Movimento Direita Ceará, contrário ao que considera “doutrinação ideológica” nas salas de aula.

A Assembleia Legislativa recebe o debate com o tema “Escola sem Partido”, nesta segunda-feira (2), a partir das 9h. O evento é realizado pelo Movimento Direita Ceará, que se diz contrários ao que considera “doutrinação ideológica” nas salas de aula brasileiras. O deputado federal do Rio de Janeiro Eduardo Bolsonaro (PSC) fará participação especial.





O Programa Escola sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em cada sala de aula do ensino fundamental e médio de cartaz com seis premissas que devem orientar os professores quanto a abordagens religiosas, ideológicas e sociológicas. Tais enunciados são respaldados pela Constituição Federal.





Segundo o coordenador do Movimento, Heitor Freire, o objetivo principal do programa é informar e conscientizar os estudantes sobre princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, de acordo com a Lei. “Nossa luta é para que os estudantes exerçam a defesa desses direitos”, observa.





O evento conta com o apoio da presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Dra Silvana (PMDB), que também deverá participar do debate. Os vereadores de Fortaleza Jorge Pinheiro e Priscila Costa; de Baturité Vagné Nascimento e de Camocim Erasmo Gomes também confirmaram presença a palestra.





Baturité





No mesmo dia, o grupo político também visitará o interior do Estado. “Na sessão da Câmara Municipal de Baturité, com início às 19h, será votado naquele plenário o Projeto Escola Sem Partido – de autoria dos vereadores Vagné Nascimento e Bambam”, explica Heitor.





Segundo ele, a propositura foi apresentada no plenário, mas a matéria será votada dia 2 de outubro, com a presença de Eduardo, que é membro titular da Comissão Especial do Escola Sem Partido do Congresso Nacional. “Na ocasião, eu e Eduardo apresentaremos e esclareceremos dúvidas aos vereadores. Acreditamos que venceremos, e esse será a primeira cidade do nordeste a aprovar o Escola Sem Partido”, destaca.





Serviço

Palestra “Escola sem Partido”

Quando: 2 de outubro

Horário: das 9h às 12h