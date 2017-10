Mulher é morta por pistoleiros diante da filha em Reriutaba

Mais uma mulher é assassinada de forma misteriosa no Ceará. Este foi o nono homicídio do gênero no estado em apenas três dias. O fato ocorreu na cidade de Reriutaba (a 309Km de Fortaleza), na noite desta quarta-feira (25), quando bandidos invadiram uma residência e executaram a vítima.





A mulher morta foi identificada apenas por “Dodó”. Ela estava em casa na companhia da filha quando os assassinos invadiram a residência e começaram a atirar. A filha pequena se escondeu para não ser também assassinada. Logo em seguida, os homens teriam fugido do local em uma motocicleta e continuam desaparecidos.





A Polícia esteve no local do crime, mas não conseguiu pistas suficientes para identificar os assassinos. O corpo da mulher foi encaminhado ao núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Sobral, onde deverá ser necropsiado na manhã desta quinta-feira (26).





Uma informação importante foi colhida pela Polícia no local do crime. UM irmão de “Dodó” foi morto recentemente, há cerca de duas semanas, em circunstâncias parecidas. As autoridades agora tentam saber se os crimes têm ligação e se foram motivados pelo suposto envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas em Reriutaba.





Mortes em série





Neste mês de outubro, já são 29 mulheres assassinadas no Ceará, sendo 10 em Fortaleza, outros 14 no Interior do estado, nos Municípios de Paracuru, Icapuí, Piquet Carneiro, Sobral (2 casos), Quixeré, Acopiara, Hidrolândia, Juazeiro do Norte, Icó, Ararendá, Mombaça, Reriutaba e Senador Pompeu; além de cinco na Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia (2), Maracanaú (2) e Pacajus.





Em três dias – entre o domingo (22) e a quarta-feira (25) – nove mulheres foram assassinadas no Ceará.





Veja, a seguir, a sequência dos crimes:





1 – (22/10) – KÁSSIA HOLANDA NEPOMUCENO, 35 anos, assassinada, a tiros, em Pacajus





2 – (22/10) – EMILY VITÓRIA DA SILVA COSTA, 16 anos, assassinada, a tiros, em Caucaia





3 – (22/10) – JUSSARA MARIA DA SILVA FEITOSA, 44 anos, assassinada, a tiros, em Juazeiro do Norte





4 – (22/10) – FRANCISCA GILDA FARIAS MARTONS, 25 anos, assassinada, a tiros, em Hidrolândia





5 – (22/10) – MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DO MONTE RODRIGUES, assassinada, a tiros, em Icó





6 – (24/10) – MARIA DO SOCORRO GOMES DE MATOS, 22 anos, morta a tiros em Ararendá





7 – (24/10) – MARIA DE LOURDES DA SILVA, morta a tiros em Mombaça





8 – (25/10) – IDENTIFICADA APENAS POR “DODÓ”, morta a tiros em Reriutaba





9 – (25/10) – MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA. 45 anos, morta, a tiros, em Senador Pompeu.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro