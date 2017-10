MULHER MORRE EM ACIDENTE NA BR 222 EM TIANGUÁ NA MANHÃ DESTE DOMINGO

Neste domingo, por volta das 08h30, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR 222, nas imediações do Bairro Córrego em Tianguá, o qual teve como vitima fatal uma senhora de 49 anos.





O acidente envolveu uma motocicleta cinquentinha de cor vermelha sem placa e um caminhão Mercedez, de cor preta, de placa KMB 7277, de Cacimba de Dentro-PB.





Uma senhora que estava na moto, identificada como MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO, 49 anos, residente na rua 31 de Maio, no Bairro Córrego em Tianguá, morreu no local do acidente. O outro ocupante da moto foi identificado como ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA BRAGA, 27 anos, o qual sofreu apenas escoriações pelo corpo.





O condutor do caminhão evadiu-se deixando o veículo no local do acidente. O sinistro mobilizou as equipes Resgate com Subtenente A. Lima, Socorristas Marcos e Elineudo, condutor Tibério, voluntários Caluam e Fco José. Além das equipes da Policia Rodoviária Federal, Demutram e Ronda do Quarteirão. O corpo da vítima foi conduzido para o IML de Sobral pela equipe do Instituto de criminalística (PEFOCE).





Fonte: Ibiapaba 24 horas