Na cidade governada pelos Ferreira Gomes moradores sofrem com a falta d'água

Os moradores do bairro esquecido pela Prefeitura, Renato Parente, voltam a sofrer com a falta d'água, são mais de 20 dias sem água nas torneiras. Em locais mais baixo a água chega mais não tem pressão suficiente para encher os reservatórios. Para fugir de um colapso, vizinhos se unem para comprar água de carro-pipa. Além de sofrer com a falta d'água, os moradores têm outra reclamação, o descaso da direção do SAAE que perdeu o controle da situação e não tem mais argumentos para justificar as constantes falta do precioso líquido.





Para tentar cobrir o descaso a Prefeitura patrocina um carnaval fora de época, que deverá atrair turistas para a cidade neste final de semana. Aos visitantes - tragam água na bagagem!





Via Wilson Gomes