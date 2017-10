Noite sangrenta em Fortaleza. Duas adolescentes foram assassinadas e um bebê baleado

Duas adolescentes foram assassinadas e um bebê e sua mãe baleados em uma noite de violência em Fortaleza nesta quarta-feira (18). A Capital cearense e sua região metropolitana registraram, ainda, outros seis homicídios, a maioria com características de execução sumária. No Interior foram mais três assassinatos aconteceram, nos Municípios de Sobral, Palhano e Acopiara.





Era 21h30 quando quatro homens armados desembarcaram de um carro na esquina das ruas Barão de Aratanha e Joaquim Magalhães, no bairro José Bonifácio, na zona central de Fortaleza, e passaram a atirar contra várias pessoas que estavam sentadas na calçada de uma residência. Uma adolescente de 12 anos, identificada por Ana Lívia Aguiar Mendes , foi atingida por vários disparos e teve morte imediata.





Insatisfeitos, os criminosos atiraram também noutra mulher, que seria a mãe de Lívia, e que estava sentada com um recém-nascido no colo. A mãe recebeu um tiro na perna e a bala transfixou atingido o bebê de raspão na cabeça. A criança e a avó foram socorridas por uma patrulha do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





Outra





Cerca de 20 minutos depois, às 21h50, outra adolescente foi assassinada, a tiros, dentro de um ônibus que fazia a linha Genibaú 2/Antônio Bezerra, O crime ocorreu quando o veículo trafegava pela Rua Moçambique. Bandidos armados invadiram o coletivo e mataram a garota com dois tiros na cabeça. A jovem morta foi identificada apenas por Raissa.





Segundo o relato de um motorista, que preferiu não se identificar por temer represálias, no trecho da linha onde ocorreu o assassinato da passageira, os criminosos costumam invadir os ônibus. Armados, eles obrigam os condutores a abrir as portas traseira e dianteira e atacam as pessoas. Contudo, a Polícia suspeita que os criminosos estavam à caça da garota.





Mais crimes





Ainda à tarde, mais um crime de morte foi registrado em Fortaleza. Um homem acabou sendo executado a tiros quando estava num ponto de ônibus na Avenida Perimetral, no bairro Dom Lustosa, próximo ao Terminal de Antônio Bezerra, na zona Oeste da cidade.





E também na noite de ontem, um bandido – não identificado – que praticava assaltos na Via Expressa, no bairro Mucuripe, acabou sendo baleado e morto por desconhecidos. Com ele, a Polícia encontrou vários objetos que seriam produtos de roubos, como carteiras e celulares.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza, ao menos, três homicídios foram registrados na quarta-feira. No Município de Horizonte, um corpo do sexo masculino foi encontrado em um matagal na periferia da cidade. A vítima foi morta a tiros e decapitada. A cabeça do morto não foi encontrada. Bandidos de uma facção criminosa filmaram a execução e postaram imagens nas redes sociais.





Em Pacajus, um homem foi executado, a tiros, na Rua Antônio Xavier Almeida, no bairro Aldeia Park. A vítima, identificada apenas por “Cãozinho”, foi morta com tiros na cabeça e nas costas.





Em Caucaia, um jovem foi assassinado, na noite de ontem, no bairro Picuí.





Interior





No Município de Acopiara, na região Centro-Sul do estado (a 340Km de Fortaleza). , uma jovem identificada como Socorro, foi morta, a tiros, dentro de sua residência, na Rua da Barragem, na periferia da cidade.





Em Palhano (a 153Km de Fortaleza), um homem identificado como Antônio Gurgel de Oliveira, 28 anos, foi assassinado, no começo da tarde de ontem (18), na porta de sua residência, no Distrito de São José, na Zona rural. Criminosos fugiram em um carro não identificado.





No Distrito de Jaibaras, Município de Sobral, na zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza), os moradores encontraram o corpo de um homem dentro do matagal. A vítima, ainda não identificada, foi morta com vários tiros. O crime ainda está sob mistério.





