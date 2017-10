NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ESCOLA AYRES DE SOUZA

Faço uso deste, para esclarecer a realidade sobre a queda de parte do muro da escola. Durante o inverno deste ano, no dia 12 de abri de 2017, após sucessivas chuvas parte do muro caiu. Logo em seguida a SEDUC.CE liberou os recursos e deu-se início ao processo licitatório por meio do CONVITE nº04/2017/OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA/MENOR PREÇO, sem empresa vencedora, a mesma situação se repetiu no CONVITE nº05/2017/OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA/MENOR PREÇO, somente no CONVITE nº06/2017/OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA/MENOR PREÇO, em 30/06/2017, houve empresa vencedora, mas que infelizmente a Comissão de Licitação teve que julgar diversos recursos das empresas vencidas, se arrastando por longo período.





A obra não iniciou ainda por questões burocráticas da própria empresa vencedora, porém, o mais breve possível a obra terá início, haja vista, o recurso superior R$ 30.000,00 (trinta mil reais) já estarem liberados.





Saliento ainda que, a referida escola além da beleza, possui uma estrutura em excelente estado de conservação (veja as imagens) com equipamentos de ultima geração e uma das maiores bibliotecas escolares da região em número de títulos disponíveis para consulta. Todos os ambientes em pleno funcionamento, inclusive a quadra está em ótimas condições de uso. A unidade escolar funciona nos três turnos: manhã, tarde e noite. Além do mais, há também um sistema de monitoramento por meio de câmeras, como pode ser visto nas imagens que lhe encaminho.





O mato que se encontra servindo de tapume na parte caída do muro tem a intenção de evitar que animais entrem na escola. Contudo, entendo que as pessoas que observam aquela parte podem considerar que a mesma não está recebendo os devidos cuidados, mas não é verdade. Informo ainda que, a escola sempre esteve aberta para qualquer pessoa.





Apesar de estar situada em um distrito, esta entidade educacional entre os anos de 2012 a 2016, já obteve mais de 100 alunos aprovados para as mais diversas instituições de ensino superior, tais como UVA, IFCE e UFC. De igual modo, a escola já entregou mais 140 computadores de alunos premiados no SPAECE no mesmo período.





Outro fato que muito nos orgulha, é de que os alunos desta escola nunca ficaram um único dia sem merenda escolar.