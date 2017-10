NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) esclarece que técnicos da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) estiveram, nesta sexta-feira (06/10), na Rua Cariré, na Cohab III, e desobstruíram a rede de afastamento do bairro, conforme solicitado pela população. A Secomp esclarece ainda que no decorrer da gestão a Cohab III será contemplada com 100% de rede coletora pública de esgoto.









Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral