Nota de Esclarecimento da Santa Casa de Misericórdia de Sobral sobre recebimento de verbas parlamentares

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), fundada em 1925, é um Hospital de Ensino de caráter regional com 100% de sua área instalada a serviço do Sistema Único de Saúde (SUS). É a instituição hospitalar de referência para toda a zona norte do estado do Ceará, que conta com uma população de aproximadamente 1.800.000 habitantes, oriundos de 55 municípios.





Atualmente, sua capacidade instalada é de 395 leitos credenciados, ocupando uma área física de 67.000 m2. Possui disponíveis os serviços de apoio diagnóstico: laboratório de análises clínicas, anatomo e citopatológico, centro de imagens (raio x, mamografia, ultrassongrafia, tomografia, densitometria óssea, ressonância magnética e ecocardiograma), e, em fase de construção, a ressonância magnética, além de oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, radioterapia, hemodiálise, eletrocardiografia, ecodopplercardiografia, teste ergométrico, eletroencefalografia, endoscopia digestiva, neurologia intervencionista, etc.





Em 2016, foram realizadas 52.855 consultas, 18.406 internações, 19.325 cirurgias, 3.830 partos, 406.065 exames diagnósticos, 60.155 atendimento na emergência adulta e 39.788 atendimentos traumatológicos.





Em 2014, o Deputado Federal Padre José Linhares destinou uma emenda no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, dentre os quais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) seriam dirigidos à aquisição de equipamentos. Ocorre que, embora o projeto relativo a tal emenda parlamentar tenha sido lançado e regularmente aprovado, o correspondente recurso não foi empenhado, o que resultou na não percepção do recurso pela Instituição. Já a importância remanescente à emenda parlamentar supra referida, também no quantum de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), estava direcionada à consecução de uma obra no interior do nosocômio, todavia o projeto correspondente foi rejeitado pelo Ministério da Saúde, o que impediu o recebimento do recurso correspondente.





No exercício de 2015, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi contemplada com uma emenda parlamentar proposta pelo Deputado Federal Moses Rodrigues no quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo depositado, em benefício da instituição, em 04 de outubro de 2016 e, em março de 2017, através de processo licitatório, foi adquirido 01 Arco cirúrgico e 01 Raio-X portátil.





Em 2016, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi contemplada com uma emenda parlamentar proposta pelo Deputado Federal Leônidas Cristino no quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo depositado, em benefício da instituição, em 12 de dezembro de 2016 e, em janeiro de 2017, através de processo licitatório, foi adquirido 01 microscópio cirúrgico.





Em 2016, esta entidade foi também contemplada pela emenda parlamentar proposta pelo Deputado Federal Moses Rodrigues no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil). O valor indicado foi depositado em julho de 2017. A quantia será utilizada para a aquisição de um equipamento de tomógrafo.





Em 2016, esta entidade foi também contemplada pela emenda parlamentar proposta pelo Deputado Federal Federal Leônidas Cristino no valor de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). O valor indicado foi depositado em agosto de 2017. A quantia será utilizada para a aquisição dos seguintes equipamentos: dois respiradores; três monitores cardíacos e um bisturi elétrico.





Em setembro de 2017 a Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi indicada para receber recursos da ordem de R$ 999.989,00 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais) relativo à emenda parlamentar do Deputado Federal Moses Rodrigues, que se encontra, até a presente data, empenhada, aguardando o processo de depósito para aquisição de dezenove máquinas que serão destinadas ao tratamento de hemodiálise.





Por oportuno, aproveitamos para agradecer o empenho e a colaboração de nossos representantes junto à Câmara dos Deputados, os quais têm trabalhado arduamente a fim de trazer benefícios para este nosocômio e para toda a população que dele necessita.









Atenciosamente,

PE. FRANCISCO JÚNIOR MELO

DIRETOR GERAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL