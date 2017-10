NOTA DE ESCLARECIMENTO - Processo de Contratação de Ajudantes de Produção Grendene

A Grendene, ciente de seu papel no processo de desenvolvimento de Sobral e região vem esclarecer os principais pontos relativos ao processo de contratações para o cargo de ajudante de produção.





1. Há vários anos a oferta de vagas de trabalho de Ajudantes de Produção na Grendene em Sobral é feita através do SINE. O ingresso na empresa é feito por meio de um Banco de Candidatos, que consiste em anualmente preparar um grupo de pessoas para que, em caso de confirmação de vagas, a admissão possa ser realizada com maior agilidade.





2. A Grendene ressalta que a inscrição para o Banco de Candidatos é feita incialmente no SINE e não na Grendene.





3. Para iniciar o processo, o SINE divulga o período de inscrição nos meios de comunicação locais (rádios, blogs, TVs, cartazes etc). Os candidatos devem estar atentos a essa comunicação.





4. Os candidatos devem se apresentar no SINE somente no período de divulgação das vagas. O SINE se organiza para atender os candidatos, conforme volume das vagas divulgadas, faz uma triagem de cada candidato e emite Carta de Encaminhamento onde consta com data e horário para comparecimento à Grendene.





5. A segunda etapa para o Banco de Candidatos é feita na Grendene somente para as pessoas que obtiveram Carta de Encaminhamento do SINE. A Grendene também se organiza para dar prosseguimento ao processo de encaminhamento feito pelo SINE.





6. Os candidatos encaminhados pelo SINE de posse da Carta de Encaminhamento devem comparecer à Grendene para realização de testes, entrevista, entrega de cópia de alguns documentos etc. As pessoas aprovadas em todas essas etapas passam a compor o Banco de Candidatos.





7. Quando as vagas efetivamente são confirmadas para contratação, as pessoas do Banco de Candidatos serão contactadas por telefone para realização do processo de admissão e integração





8. Quando não é possível a confirmação de comparecimento de uma pessoa, por qualquer motivo (ex.: número de telefone desatualizado), outro candidato é convocado para a vaga e outras tentativas de convocação serão realizadas no futuro. Por isso, é importante que as pessoas mantenham seus contatos atualizados no SINE.





9. Quando a Grendene não consegue preencher as vagas com os inscritos do Banco de Candidatos no prazo estabelecido, outros candidatos poderão ser solicitados ao SINE em caráter excepcional. Assim que as vagas são preenchidas retomamos o processo habitual.





10. A Grendene ressalta que não há necessidade dos candidatos se dirigirem ao SINE ou à Grendene sem que as vagas estejam formalmente divulgadas.