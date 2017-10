O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) esclarece, através da Gerência de Água, que estão sendo tomadas as devidas providências, visando a normalização do abastecimento na localidade de Pau D’Arco. O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral