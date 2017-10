NOTA DE FALECIMENTO

É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do nosso querido amigo Danilton, conhecido carinhosamente por "Itim".





Danilton faleceu na manhã desta quarta-feira (11) vítima de um CA.





A cerimônia fúnebre iniciará às 15h em sua casa no no distrito de Patriarca. O sepultamento acontecerá às 10h de amanhã, no cemitério da localidade.





Nossos sentimentos pela partida do precoce do nosso querido amigo. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de muito dor.