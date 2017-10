Nova versão do refrigerante Grapette será produzida em Sobral

O novo Grapette será apresentado ao mercado em embalagens PET de 2 litros e 250 mL inicialmente. A bebida foi sucesso nos anos 90.

O refrigerante Grapette, sucesso de vendas na década de 1990, voltou a ser comercializado no Ceará. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou a novidade nesta quarta-feira (11), nas redes sociais. “Ele voltou. Agora produzido em Sobral”, escreveu.





A bebida será feita pela DelRio Refrigerantes LTDA, que começou a produzir o refrigerante no último dia 7 deste mês de outubro. O novo Grapette será apresentado ao mercado em embalagens PET de 2 litros e 250 ml inicialmente.





Segundo Moacir Melo, um dos diretores da empresa, a DelRio tem o direito de produção e comercialização em todo o Ceará e, em breve, estudará um canal de distribuição, próprio ou terceirizado, para levar o novo Grapette também para o Cariri e região Centro Sul do estado.





Os primeiros a receber o refrigerante serão Sobral (e Região Noroeste) e Fortaleza (e Região Metropolitana).





Com informações do portal Tribuna do Ceará