Ônibus alugado para transportar universitários de Morrinhos apresenta sérios problemas de funcionamento

Os estudantes universitários de Morrinhos – CE denunciam que o ônibus que transporta diariamente os estudantes de Morrinhos a Sobral apresenta sérias complicações contradizendo as propagandas cotidianamente realizadas pelo prefeito Carlos Bruno (PSDB).





O ônibus, por apresentar muitos problemas, ganhou o nome de “sucatão”. Isso porque foi envelopado (totalmente adesivado externamente) para esconder as condições de sucateamento dos seus 11 anos de uso.





Em filmagem realizada pelos próprios estudantes é possível perceber que a estrutura do teto do ônibus, mais precisamente no espaço destinado a bagagem, que fica logo acima das poltronas, está bastante danificada causando riscos a quem utiliza este transporte. Pois o espaço está sendo fixado por um arranjo de madeira, onde os estudantes ironicamente chamam de “ratoeira”, porque ela caindo pode “pegar” no sentido de ferir alguém.





O mais crítico desta história, segundo os estudantes, é que este não é o único problema que o veículo apresenta. Cotidianamente o mesmo se encontra na oficina para conserto e reposição de peças. O veículo já chegou a deixar de fazer o trajeto (Morrinhos a Sobral) várias vezes por conta destes problemas acarretando prejuízos acadêmicos ao público que dele necessita. Já houve também algumas paradas em estradas por dificuldades no funcionamento que o veículo apresentou durante as viagens deixando os alunos a mercê de riscos de acidentes de trânsito ou mesmo expostos a criminalidade tão comum neste trecho.









O ônibus foi apresentado a sociedade morrinhense no dia 18 de julho às 15h44min, conforme divulgação feita pelo prefeito.





Em sua página do Facebook em 16 de agosto às 15h02min o prefeito Carlos Bruno (PSDB) divulga um vídeo onde apresenta algumas melhorias para a cidade. Dentre elas cita: “E a prefeitura entregou um ônibus novo para os universitários” (reprodução do trecho do vídeo). Porém consultando dados do veículo de placa LOY7230 é possível verificar que sua fabricação foi em 2006, portanto 11 ano de uso. É do proprietário MANUEL GRACIA JOVINO. É adesivado identificando como frota da CHAMMA LOCAÇÕES, porém a vencedora do Pregão Presencial Nº. 2017.05.12.001 de 26 de março às 9h foi a IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ:04.292.708/0001-14, Endereço Rua Armando Oliveira,279, Parquelândia, CEP: 60.450-060 Fortaleza – CE, Fone: (85)3223-1000, e-mail: locservideal@gmail.com, tendo como representante Marcilio Alves de Menezes.





Para a locação do ônibus citado, a Prefeitura Municipal de Morrinhos paga o valor mensal de R$ 11.730,00. Num período de 7 meses (julho a dezembro de 2017), conforme contratado, será pago somente para este ônibus o valor de R$ 82.110,00.





Vale ressaltar que neste mesmo processo licitatório ainda tem locação de outros veículos:

· 05 MOTOS R$ 2.125,00/cada, sendo R$ 10.625,00/mês, totalizando ao fim dos sete meses R$ 74.375,00.





· 28 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 04 portas R$ 4.675,00/cada, sendo R$ 130.900,00/mês, totalizando ao fim dos sete meses R$ 916.300,00.





· 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP LEVE R$ 5.100,00/cada, sendo R$ 10.200,00/mês, totalizando ao fim dos sete meses R$ 71.400,00.





· 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PlCK-UP R$ 7.650,00/cada, totalizando ao fim dos sete meses R$ 53.550,00.





· 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP MODELO ESCADA GIRATORIA R$ 5.525,00/cada, totalizando ao fim dos sete meses R$ 38.675,00.





· 01 VEÍCULO TIPO CAMINHAO PRANCHA R$ 7.225,00/cada, totalizando ao fim dos sete meses R$ 50.575,00.





· 01 VEÍCULO TIPO CAMINHAO PIPA R$ 6.800,00/cada, totalizando ao fim dos sete meses R$ 47.600,00.





· 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHAO TOCO R$ 6.800,00/cada, sendo R$ 13.600,00/mês, totalizando ao fim dos sete meses R$ 95.200,00.





· 01 VEÍCULO TIPO VAN, com condutor, 16 (dezesseis) passageiros R$ 8.925,00/cada, totalizando ao fim dos sete meses R$ 62.475,00.





· 06 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS R$ 11.730,00/cada, sendo R$ 70.380,00/mês, totalizando ao fim dos sete meses R$ 492.660,00.





Assim, somente esta licitação de locação de transportes para sete meses deste ano o valor total é de R$ 1.902.810,00 (hum milhão, novecentos e dois mil, oitocentos e dez reais).





A imprensa local, Rádio Liberdade FM 87,9 através do Programa “É de Lascar” apresentado pelo radialista Ilton Santos (de segunda a sexta de 11h às 14h), constantemente tem denunciado e se portado a favor da população contra alguns posicionamentos da atual gestão, pois são ações que descaracterizam os princípios constitucionais.





Fica aqui registrada a denúncia e indignação dos estudantes e sociedade em geral de Morrinhos – CE com os atos de inconstitucionalidade da atual gestão, uma vez que fere duramente os princípios da Administração Pública (CF/1988. Art. 37).





Os dados formam pesquisados no Portal da Transparência (município de Morrinhos – CE).





Fica aqui o espaço para o posicionamento da gestão municipal a cerca dos dados apresentados e das reclamações dos universitários. Em caso de divulgação de uma nota a respeito, ela será publicada na íntegra.





