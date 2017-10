VÍDEO - OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE CASAL ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Na manhã desta sexta-feira, dia 6, por volta das 10h, policiais civis de Camocim coordenados pelo Delegado Herbert Ponte e Silva, efetuaram a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Civil, o casal preso é responsável por grande distribuição de drogas na cidade de Camocim e circunvizinhanças.

Urso onde a droga foi encontrada





Os investigadores já estavam investigando os acusados há aproximadamente um ano. Na data de hoje, de posse de um mandado de busca e apreensão domiciliar, os agentes conseguiram apreender 100g de pasta base para a produção de cocaína.

Droga apreendida (pasta base)





O que chamou a atenção dos investigadores, foi o fato da droga ter sido encontrada dentro de um urso de pelúcia, pertencente ao filho menor do casal.





O casal foi identificado como: Zeferino, vulgo "Sivirino" e Camila Pinho. Zeferino é considerado pela Polícia Civil um dos maiores traficantes da região de Camocim.

Droga





Ressalta-se também que Zeferino utilizava um residência na localidade de Santa Ângela, em Camocim, como apoio para o tráfico de drogas.





Os policiais conduziram o casal à Delegacia Regional de Camocim, onde foram feitos os procedimento cabíveis e em seguida os acusado foram encaminhados à cadeia pública local.

Casa utilizada como apoio no tráfico de drogas

Arma de fogo apreendida na casa na localidade de Santa Ângela





Vídeo do momento que os investigadores encontram a droga dentro do urso de pelúcia do filho do casal: