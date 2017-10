OUSADIA DA BANDIDAGEM NO CENTRO DE SOBRAL!

No fim da manhã desta quarta-feira (25), um indivíduo portando uma arma de fogo abordou a esposa do nosso amigo e Radialista Oliveira Domingos, no centro de Sobral, precisamente em frente o sindicato dos Radialistas, anunciou o roubo e levou vários pertences da vítima: iPhone 7, dinheiro e a motocicleta Honda Biz vermelha 125 de placa PMG-7345, deixando no local outra motocicleta que havia sido tomada de assalto.