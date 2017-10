Outubro Rosa | VLT de Sobral terá passe livre hoje para quem vestir rosa

Neste sábado (21/10), Sobral terá uma programação especial voltada para o Outubro Rosa. Em parceria com a Prefeitura Municipal, o VLT sobralense será palco de parte da programação. Entre 7h e 11h, terão passe livre no equipamento homens e mulheres que se apresentarem nas estações vestindo uma peça de roupa na cor rosa. A medida integra a programação do Outubro Rosa no município.





Uma caminhada será realizada pela Secretaria de Saúde que, segundo o órgão, terá saída simultânea, às 7h, das Academias da Saúde do bairro Cobah III e do bairro Dom José, com destino às estações do VLT da Cohab III e Sumaré, respectivamente.