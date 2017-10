Em pronunciamento, nesta quinta-feira, 5 de outubro, na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Capitão Wagner (PR) questionou e cobrou o cumprimento de algumas propostas de campanha do então candidato ao Governo do Estado, Camilo Santana (PT), relacionadas à segurança pública, em especial as propostas voltadas para os profissionais da Polícia Civil