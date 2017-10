Perdemos a "mãe" da polícia sobralense

Tia Albetiza ficou conhecida pelo carinho que dedicava aos agentes de segurança pública de Sobral, no Norte do Estado. “Minhas bençãos”, era assim que a “mãe” Albetiza se dirigia sem distinção aos policiais do Ronda, Raio, POG, FTA e outros que sempre eram convidados para almoçar, jantar e participar até mesmo de dias especiais como a noite da Ceia de Natal. Ela morreu na madrugada dessa quarta-feira 11, vítima de CA.

Na sua casa fica a lembrança no mural que ela mantinha com a assinatura de todos os que ali tiveram o prazer de receber dela um abraçocarinhoso.









HOMENAGEM

A mãe Albetiza será homenageada pelo 3 BPM e pelo Corpo de Bombeiros de Sobral no seu velório que acontece no final da tarde de hoje. Seu corpo será transportado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros com todas as honras merecidas de suas “bênçãos”, como ela costumava chamar todos os policiais.