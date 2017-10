Uma tampa de bueiro quebrada na avenida Pericentral com avenida do Contorno, ao lado da estação do VLT do bairro Campo dos Velhos, está causando perigo aos motoristas, motocicletas e transeuntes.





Um cidadão que é borracheiro e trabalha nas proximidades foi quem "sinalizou" de forma improvisada para evitar acidentes no local.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves