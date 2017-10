PITBULL ATACA LADRÃO QUE TENTAVA INVADIR RESIDÊNCIA E JUIZ DETERMINA QUE O ANIMAL SEJA SACRIFICADO

Olha que curioso e revoltante esse caso que aconteceu na cidade de Paranã, no Tocantins.

Um cachorro da raça pitbull atacou um homem que tentava invadir a residência de seu dono. O ladrão, conhecido pelo vulgo de “Dezim” pulou o muro para tentar entrar na casa para roubar, porém, assim que pisou no chão foi surpreendido pelo cachorro que o atacou, ferindo-o em varias partes do corpo.

Após muita luta, o ladrão conseguiu se livrar e fugir. Logo depois deu entrada num hospital próximo, onde foi detido e prestou depoimento. Dezim alegou que estava pulando o muro pra pegar uma sandália que, segundo ele, teria sido atirada lá por engano. Após depoimento, foi liberado e já está nas ruas novamente.





O juiz do município determinou que o pitbull seja sacrificado, pois segundo ele, o animal ameaça a integridade física das pessoas





O dono do cachorro, o senhor Edivaldo Chagas disse que o pitbull é pacífico, e se atacou é porque teve seus motivos. Edivaldo disse também que não tem como o cachorro atacar pessoas na rua, pois o mesmo não sai do quintal da residência. Edvaldo está tentando reverter a situação e reaver a posse do animal. Enquanto isso o cachorro está sendo mantido no canil da cidade.





Fonte: Plantão Policial Online