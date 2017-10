A gigantesca placa afixada pela Prefeitura de Forquilha na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde está sendo realizada uma reforma do prédio das Secretarias de Desenvolvimento Social, Econômico e Rural, denuncia a lentidão e o atraso das obras, que iniciou no dia 11 de abril de 2017 com previsão de término em 11 de junho de 2017.





O investimento é orçado em R$ 196.686,85. Ressalta-se que a obra ainda não foi concluída.