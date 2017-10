SOBRAL: PMs QUE TRABALHAM DURANTE SUAS FOLGAS NAS BLITZE ESTÃO COM OS PAGAMENTOS DAS IRSO´s ATRASADOS

Policiais Militares que durante suas folgas trabalham nas blitze, dando apoio a Guarda Municipal de Sobral, estão com os "salários" atrasados, ou seja, a Irso - Indenização por Reforço ao Serviço Operacional. A informação que nossa equipe recebeu é que desde o mesmo de agosto os PMs não recebem o pagamento das IRSOs.





Nossa equipe de reportagem foi informada que somente foi o primeiro mês (agosto) pago, ou seja, no mês em que foi instalado a IRSO.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, o comandante geral da Polícia Militar do Ceará, Cel Ronaldo Viana, e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, assinaram no dia 19 de junho do corrente ano um convênio que possibilita que policiais militares possam trabalhar durante suas folgas, graças à Indenização por Reforço ao Serviço Operacional (Irso). A verba para o pagamento da Irso será disponibilizada pelo Município de Sobral, que repassará ao Sistema de Segurança cerca de R$ 82 mil por mês para remunerar os PMs. Sobral foi o primeiro município que firmou convênio com a SSPDS com esse objetivo.