Polícia Civil apreende 40kg de drogas e 800 comprimidos psicotrópicos em 15 dias

Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), da Polícia Civil do Ceará, divulgou balanço das últimas operações.

As operações da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) realizadas nos últimos 15 dias apreenderam cerca de 40 kg de drogas e, aproximadamente, 800 unidades de drogas sintéticas. Os números são do balanço divulgado durante coletiva na tarde desta terça-feira (10) pela Polícia Civil.





Iniciadas no dia 26 de setembro e finalizadas nesta segunda-feira (9), as operações contabilizaram 35kg de maconha, 1,7kg de crack, 1,9kg de cocaína e 796 unidades de LSD e ecstasy. No total, oito pessoas foram presas neste mesmo período. Logo na primeira ação, realizada no bairro Damas, em Fortaleza, foi preso Marthon Oliveira Magalhães. Com ele, foram encontradas todas as unidades de drogas sintéticas.





Também foram presos Danilo Honório de Lima, Fábio Nogueira Andrade, Marcus Vinicius Lima Pereira, Francisco Lucas Costa Galvão, Eduardo Ismael Alencar do Nascimento e Alex Teixeira Marques. Eles foram detidos em ações nos bairros Papicu, Montese e Conjunto Ceará, respectivamente.





Camisas





No Canindezinho, foram apreendidas camisas e distintivos falsos da Polícia Civil. Na ocasião, sob posse dos objetos, foi preso Paulo Alex Gomes da Silva. No momento, a polícia investiga com que finalidade eles seriam utilizados. "Isso mostra como eles estão preparados se organizando para enfrentar a Polícia Civil", afirmou a delegada Patrícia Bezerra durante a coletiva.